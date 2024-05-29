Куман поделился мнением о будущем Депая в «Атлетико»

Депай выступает за «Атлетико» с зимы прошлого года. В завершившемся сезоне примеры форвард сыграл в 23 матчах команды, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.