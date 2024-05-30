Ширер считает, что нападающий «Реала» Хоселу не является игроком топ-уровня

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что форвард «Реала» Хоселу не является игроком топ-уровня.

«Я не хочу показаться грубым — Хоселу недавно забил два гола, возможно, за самый большой клуб в мире, чтобы вывести их в финал Лиги чемпионов. Он может забить и победный гол в финале, но он явно не является игроком топ-уровня», — цитирует Ширера The Athletic.

Футболист играет за мадридцев на правах аренды из «Эспаньола». Этим летом «Реал» может выкупить контракт форварда за 1,5 миллиона евро. В сезоне-2023/24 чемпионата Испании Хоселу отметился 10 голами и 2 результативными передачами