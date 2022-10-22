«Барселона» не будет продлевать контракт с Пике
«Барселона» не собирается продлевать контракт с защитником Жераром Пике, сообщает Sport.es.
По данным источника, это решение уже утвердил главный тренер каталонцев Хави.
Стороны приступят к переговорам по контракту во время чемпионата мира-2022 в Катаре.
Действующее соглашение 36-летнего испанца с клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Пике провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в конце сезона также расстанется с Жорди Альбой, Серджи Роберто и Серджи Бускетсом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|
12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.10
|15:00
|
Р. Вальекано – Кадис
|- : -
|22.10
|17:15
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|- : -
|22.10
|19:30
|
Валенсия – Мальорка
|- : -
|22.10
|22:00
|
Реал – Севилья
|- : -
|23.10
|15:00
|
Эспаньол – Эльче
|- : -
|23.10
|17:15
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|23.10
|19:30
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|23.10
|19:30
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|23.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.10
|22:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
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