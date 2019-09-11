«Барселона» не отказалась от идеи вернуть в клуб Неймара

«Барселона» не исключает возвращение в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

— Пока он хочет вернуться, мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, — цитирует Marca менеджера испанского клуба Хавьера Бордаса.

— Неймар — особый случай. Он исключительный игрок, который хочет приехать в «Барсу.» Он не приспособился к Парижу и ошибся, поехав туда.

Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французский клуб настроен расстаться с ним в зимнее трансферное окно. Слухи об уходе Неймара ходили в течение всего летнего трансферного окна, однако форвард остался во Франции.