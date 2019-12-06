«Барселона» не хочет платить 35 миллионов евро за полузащитника «Фламенго Рейниера

«Барселона» претендует на полузащитника «Фламенго» Рейниера. Однако каталонский клуб не собирается платить 35 миллионов евро за 17-летнего бразильца, которые требует клуб, сообщает El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рейниер провел 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил 6 голов. Его контракт с «Фламенго» рассчитан до 2024 года.

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