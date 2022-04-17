«Барселона» назначила нового директора скаутского отдела

«Барселона» назначила Пауло Араухо на должность директора скаутского отдела. К своим обязанностям он приступит уже со следующей недели, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, президент клуба Жоан Лапорта хочет придать импульс деятельности клуба в сфере поиска недорогих талантов, на которых не нужно будет тратить огромные суммы.

Араухо ранее занимал различные должности в сфере частного предпринимательства, а на спортивном уровне его опыт ограничен английским клубом «Бернли», где он был скаутом на южноамериканском рынке. Пауло также работал в маркетинговых отделах Umbro и Adidas.

Ранее уже было объявлено, что в ближайшее время Энрик Масип, советник Жоана Лапорты, пополнит штат технического секретариата, который должен возглавить Йорди Кройфф.