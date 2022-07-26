Стало известно, почему де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

Де Йонг считает переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» шагом назад

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает переход в «Манчестер Юнайтед» шагом назад, сообщает The Athletic.

По информации источника, 25-летний не хочет переезжать в Манчестер, даже если ему предложат те же финансовые условия, что в каталонском клубе.

Отмечается, что отношения полузащитника с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, с которым они работали в «Аяксе», нельзя назвать особенными.

При этом де Йонгу не нравится перспектива выступления в Лиге Европе, он хочет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.