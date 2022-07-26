Стало известно, почему де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»
Де Йонг считает переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» шагом назад
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает переход в «Манчестер Юнайтед» шагом назад, сообщает The Athletic.
По информации источника, 25-летний не хочет переезжать в Манчестер, даже если ему предложат те же финансовые условия, что в каталонском клубе.
Отмечается, что отношения полузащитника с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом, с которым они работали в «Аяксе», нельзя назвать особенными.
При этом де Йонгу не нравится перспектива выступления в Лиге Европе, он хочет играть в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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12
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|0
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13
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|22:30
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Бетис – Эльче
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