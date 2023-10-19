Лапорта считает, что «Барселоне» досталось плохое наследство

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонцев намеренно дискредитируют. В клубе уверены, что команде досталось плохое наследство.

«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот. Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» — больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

После 9 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 21 очков.