«Барселона» может приобрести экс-форварда «Атлетико» Диего Косту

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста может стать игроком «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб ищет форварда в команду. Ранее ему не удалось купить Альваро Морату. Поэтому руководство переключилось на Косту. Также «Барса» работает над трансфером нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Вчера, 29 января, сообщалось, что 33-летний испанец может перейти в «Валенсию».