Диего Коста может подписать контракт с «Валенсией»

Экс-форвард «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может подписать контракт с «Валенсией».

Как сообщает журналист Fichajes.net Экрем Конур, срок соглашения составит полгода.

Ранее «Салернитана» передумала заключать контракт с 33-летним Костой.

Ранее Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро». В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.