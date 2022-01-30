«Понял: это все чужое, не мое!» Романцев рассказал, как отказался возглавить «Депортиво»

Олег Романцев — легендарный тренер «Спартака» и сборной России в рубрике «Романцев отвечает» вспомнил, как мог продолжить тренерскую карьеру в Испании, и объяснил, почему так и не возглавил «Депортиво».

«Признаюсь, никогда в тренерской жизни не думал о том, чтобы возглавить иностранную команду. Мне вполне хватало своего футбола, «Спартака», нашей сборной, хотя и не всегда все складывалось гладко. И лишь однажды я все-таки решил посмотреть на себя со стороны в другой обстановке. Это случилось, когда меня пригласили возглавить испанский «Депортиво» из Ла-Коруньи. Руководство клуба так настойчиво хотело познакомить меня с командой, с условиями, в которых, возможно, предстоит работать, что я не мог отказать.

Понравилось все: уютный городок, веселая, играющая команда, стадион, база, болельщики. О таком можно только мечтать. Тем более при первой же встрече президент клуба заявил, что я именно тот тренер, который сделает «Депортиво» чемпионом. Но через неделю я поблагодарил его за гостеприимство, извинился и сообщил о своем отъезде. Просто к тому моменту понял: как бы ни было здесь хорошо, это все чужое, не мое! Надо знать язык, изучить традиции, культуру. Без этого результата не добьешься. Конечно, мое решение расстроило президента клуба. Но расстались мы тепло. И на прощание он вручил мне проект контракта, заявив, что готов подписать его со мной в любое время", — сказал Романцев.