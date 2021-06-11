Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» может подписать полузащитника «Ромы» Пеллегрини

08:47
Теги:

«Барселона» претендует на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы рассматривают 24-летнего итальянца в связи с тем, что им не удалось подписать Джорджиньо Вайналдума, перешедшего в «ПСЖ». Сообщается, что в контракте Пеллегрини прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро, но «сине-гранатовые» хотят сбить цену на игрока, поскольку его контракт с «Ромой» истекает через год.

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210610/494224524354/oferta-del-barca-por-pellegrini-roma.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
УЕФА запретил Украине играть в форме с надписью «Героям слава». Но карту страны с Крымом оставили

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд