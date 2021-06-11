«Барселона» может подписать полузащитника «Ромы» Пеллегрини

«Барселона» претендует на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы рассматривают 24-летнего итальянца в связи с тем, что им не удалось подписать Джорджиньо Вайналдума, перешедшего в «ПСЖ». Сообщается, что в контракте Пеллегрини прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро, но «сине-гранатовые» хотят сбить цену на игрока, поскольку его контракт с «Ромой» истекает через год.

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.