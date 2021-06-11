Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Вильярреал» намерен выкупить защитника Фойта у «Тоттенхэма»

09:16
Теги:

«Вильярреал» планирует выкупить защитника Хуана Фойта у «Тоттенхэма», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб хочет сохранить в составе 23-летнего аргентинца, выступавшего за команду на правах аренды в сезоне-2020/21. Опция выкупа футболиста составляет 15 миллионов евро, однако «желтая субмарина» хочет снизить цену на игрока и ведет переговоры об этом со «шпорами». Сообщается, что опция выкупа действует до 15 июня.

В сезоне-2020/21 Фойт провел 32 матча за «Вильярреал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/06/10/primera/1623353467_032871.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Парни, докажите, что вы — наши! Футбол, спасибо, что живой!
Тишковец назвал сроки прихода в Москву 30-градусной жары
Видео: выстрел по западным политикам, тезисы интервью Путина
Понасенков о задержании Хованского: виноват не он, а общество

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд