«Вильярреал» намерен выкупить защитника Фойта у «Тоттенхэма»

«Вильярреал» планирует выкупить защитника Хуана Фойта у «Тоттенхэма», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб хочет сохранить в составе 23-летнего аргентинца, выступавшего за команду на правах аренды в сезоне-2020/21. Опция выкупа футболиста составляет 15 миллионов евро, однако «желтая субмарина» хочет снизить цену на игрока и ведет переговоры об этом со «шпорами». Сообщается, что опция выкупа действует до 15 июня.

В сезоне-2020/21 Фойт провел 32 матча за «Вильярреал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.