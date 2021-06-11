«Реал» установил цену на Варана
07:52
«Реал» рассматривает вариант с продажей защитника Рафаэля Варана в летнее трансферное окно. Игрок не хочет продлевать контракт с мадридским клубом.
По данным El Partidazo de COPE, «Реал» готов продать игрока сборной Франции за 60 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
Читайте также
Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю