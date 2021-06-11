«Реал» установил цену на Варана

«Реал» рассматривает вариант с продажей защитника Рафаэля Варана в летнее трансферное окно. Игрок не хочет продлевать контракт с мадридским клубом.

По данным El Partidazo de COPE, «Реал» готов продать игрока сборной Франции за 60 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.