«Барселона» может оштрафовать Дембеле за ситуацию с получением травмы

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может быть подвергнут санкциям за отказ проходить медосмотр после получения травмы в матче с «Атлетиком» (0:1) в первом туре ла лиги, сообщает Sport.es. Впоследствии стало известно, что он выбыл на пять недель.

Если подтвердится, что он намеренно скрыл травму, то, согласно правилам лиги и Ассоциации испанских футболистов, может быть отстранен от матчей на срок от 11 до 30 дней без выплаты зарплаты, в результате чего потеряет от 360 тысяч до 1 миллиона евро. Без отстранения француз может быть оштрафован на 215 тысяч, в случае подтверждения нарушения с его стороны сумма может вырасти до 25 процентов от месячной зарплаты.

В клубе все больше и больше недовольны непрофессионализмом 22-летнего француза. Ранее у каталонцев уже были претензии к нему из-за несоблюдения диеты, проблем с дисциплиной, пропуска тренировок.