Модрич в ближайшее время должен подписать новый контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с клубом о продлении контракта. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает Marca.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Также испанский клуб предлагает 36-летнему хорвату должность в структуре клуба после завершения карьеры.

Действующий контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл «Золотой мяч».