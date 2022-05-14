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Сегодня, 10:16

Модрич в ближайшее время должен подписать новый контракт с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с клубом о продлении контракта. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает Marca.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Также испанский клуб предлагает 36-летнему хорвату должность в структуре клуба после завершения карьеры.

Действующий контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл «Золотой мяч».

Лука Модрич
ФК Реал
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 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
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 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
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 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
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 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
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