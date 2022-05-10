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«Барселона» ищет игрока на замену Бускетсу. В списке кандидатов — Тчуамени, Субименди и Невеш

«Барселона» ищет игрока на замену Бускетсу
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» ищет игрока на замену полузащитнику Серхио Бускетсу, сообщает Diario Sport.

По информации источника, тренерский штаб «Барселоны» считает, что для борьбы за трофеи в следующем сезоне необходимо усилиться во время летнего трансферного окна, и хочет, чтобы на каждой позиции у клуба было по два конкурирующих игрока.

Отмечается, что одна из позиций, которая, по мнению тренеров каталонского клуба, нуждается в усилении, — это позиция центрального полузащитника. Сейчас в «Барсе» на этой позиции играет 34-летний Бускетс.

Сообщается, что Хави и спортивный менеджмент каталонцев обсуждали усиление этой позиции несколько месяцев и подготовили список из трех кандидатур. В него вошли Мартин Субименди из «Реал Сосьедада», Орельен Тчуамени из «Монако» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».

При этом Субименди в тренерском штабе считают наиболее похожим на Бускетса игроком. Основной проблемой для клуба может стать то, что контракт 23-летнего испанца с «Сосьедадом» действует до 2025 года, а в соглашении прописаны отступные в размере 60 миллиона евро.

Тчуамени также нравится тренерам, но конкуренция за него будет очень высокой. 22-летний француз решил уйти из «Монако» летом. На него претендуют «Реал», «ПСЖ» и клубы английской премьер-лиги (АПЛ).

Что касается Невеша, то он тоже решил уйти из «Вулверхэмптона» летом. Каталонцы уже делали запрос по его будущему. Каталонцы заинтересованы в 25-летнем португальце, и президент клуба Жоан Лапорта обсуждал его возможный трансфер с агентом Жорже Мендешем. При этом хорошие отношения Мендеша с «Вулверхэмптоном» могут облегчить возможный трансфер.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/tres-candidatos-para-ayudar-a-busquets-13630673
Серхио Бускетс
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ФК Барселона
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