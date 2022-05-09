«Барселона» хочет купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Испанский клуб готовит официальное предложение по трансферу 26-летнего хавбека, сообщает AS.
«Наполи» готов продать футболиста за 60 миллионов евро.
Действующий контракт Руиса с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах за неаполитанцев. На его счету 7 голов и 5 голевых передач.
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|
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|35
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|15
|38-50
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|
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|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
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|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
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|
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|
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|10.05
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Валенсия – Бетис
|- : -
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
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Реал
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Яго Аспас
Сельта
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Гомес Рауль де Томас
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|15
|П
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Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
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|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
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|2
|5
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|2
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