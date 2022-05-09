«Барселона» хочет купить полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Испанский клуб готовит официальное предложение по трансферу 26-летнего хавбека, сообщает AS.

«Наполи» готов продать футболиста за 60 миллионов евро.

Действующий контракт Руиса с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах за неаполитанцев. На его счету 7 голов и 5 голевых передач.