«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в память о Марадоне

«Барселона» и «Бока Хуниорс» сыграют товарищеский матч за Кубок Марадоны, посвященный памяти легендарного футболиста.

Как сообщает официальный сайт каталонцев, игра пройдет 14 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В 1982 году «Марадона» перешел в «Барселону» из «Бока Хуниорс» и провел в испанской команде два сезона.

25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца в возрасте 60 лет.