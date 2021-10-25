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«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в память о Марадоне

19:41
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«Барселона» и «Бока Хуниорс» сыграют товарищеский матч за Кубок Марадоны, посвященный памяти легендарного футболиста.

Как сообщает официальный сайт каталонцев, игра пройдет 14 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В 1982 году «Марадона» перешел в «Барселону» из «Бока Хуниорс» и провел в испанской команде два сезона.

25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца в возрасте 60 лет.

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