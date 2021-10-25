Пуйоль высказался о возможной смене главного тренера в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль высказался по поводу возможной смены главного тренера в каталонском клубе.

«Сейчас тренером является Куман, нам остается только поддержать его. Хави никогда не скрывал своего желания возглавить «Барселону», уверен, что однажды у него появится шанс, и он сделает это эффектно», — цитирует Пуйоля Sport.es.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Каталонцы занимают 9-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 15 очков. Ранее «Барса» проиграла «Реалу» (1:2) в эль класико.