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«Барселона» хочет забрать 16-летнего полузащитника «ПСЖ»

18:36
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«Барселона» хочет забрать 16-летнего полузащитника «ПСЖ» Эдуарда Мишу. Каталонский клуб уже провел переговоры с игроком и его представителем, сообщает L'Equipe.

Новый раунд переговоров состоится в январе. «Барселона» решила пойти на такой шаг после того, как «ПСЖ» в начале этого года переманил двух игроков из академии испанской команды: полузащитника Кайса Руиса-Атила и хавбека Хави Симонса.

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