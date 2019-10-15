«Барселона» хочет забрать 16-летнего полузащитника «ПСЖ» Эдуарда Мишу. Каталонский клуб уже провел переговоры с игроком и его представителем, сообщает L'Equipe.

Новый раунд переговоров состоится в январе. «Барселона» решила пойти на такой шаг после того, как «ПСЖ» в начале этого года переманил двух игроков из академии испанской команды: полузащитника Кайса Руиса-Атила и хавбека Хави Симонса.

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