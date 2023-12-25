«Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Риада

«Барселона» намерена вернуть в клуб защитника Чади Риада, который выступает за «Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Сине-гранатовые» готовы активировать опцию обратного выкупа 20-летнего марокканца за 7 миллионов евро.

При этом формально это невозможно в данный момент: сначала «Бетис» должен выкупить футболиста у «Барселоны» в конце сезона-2023/24. Ожидается, что сделка состоится летом 2024 года.

«Бетис» арендовал Риада с обязательным правом выкупа в июле 2023 года. Футболист принял участие в 15 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Риада в 6 миллионов евро.