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Сегодня, 20:09

«Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Риада

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Барселона» намерена вернуть в клуб защитника Чади Риада, который выступает за «Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Сине-гранатовые» готовы активировать опцию обратного выкупа 20-летнего марокканца за 7 миллионов евро.

При этом формально это невозможно в данный момент: сначала «Бетис» должен выкупить футболиста у «Барселоны» в конце сезона-2023/24. Ожидается, что сделка состоится летом 2024 года.

«Бетис» арендовал Риада с обязательным правом выкупа в июле 2023 года. Футболист принял участие в 15 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Риада в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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