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Сегодня, 09:08

Рамос: «Севилья» не так хотела закончить этот год»

Алина Савинова
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос подвел итоги 2023 года для команды.

«Мы не так хотели закончить год, но мы боролись до конца. Теперь пришло время подвести итоги. Мы сосредоточены на продолжении работы и росте в 2024 году. Есть вещи, которые нужно улучшить, и мы это сделаем — вместе», — написал футболист в своих соцсетях.

В текущем сезоне 37-летний защитник провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

После 18 туров «Севилья» занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 16 очков. Испанская команда стала последней в группе В в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков.

Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
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 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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