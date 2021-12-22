«Барселона» готова продать Деста зимой

«Барселона» готова продать защитника Серджиньо Деста во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб считает приоритетом усиление атаки и хочет продать некоторых игроков, чтобы профинансировать потенциальные трансферы.

Окружению защитника уже сообщили, что клуб готов рассмотреть любое полученное предложение по нему.

В нынешнем сезоне 21-летний американец провел 16 матчей за «Барселону» и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к Десту.