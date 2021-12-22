«Барселона» готова продать Деста зимой
19:20
«Барселона» готова продать защитника Серджиньо Деста во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
По информации источника, каталонский клуб считает приоритетом усиление атаки и хочет продать некоторых игроков, чтобы профинансировать потенциальные трансферы.
Окружению защитника уже сообщили, что клуб готов рассмотреть любое полученное предложение по нему.
В нынешнем сезоне 21-летний американец провел 16 матчей за «Барселону» и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к Десту.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4554764/sergino-dest-future-barcelona-open-to-offers-for-usmnt-defender-in-january-sources
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