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«Барселона» готова продать Деста зимой

19:20
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«Барселона» готова продать защитника Серджиньо Деста во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб считает приоритетом усиление атаки и хочет продать некоторых игроков, чтобы профинансировать потенциальные трансферы.

Окружению защитника уже сообщили, что клуб готов рассмотреть любое полученное предложение по нему.

В нынешнем сезоне 21-летний американец провел 16 матчей за «Барселону» и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к Десту.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4554764/sergino-dest-future-barcelona-open-to-offers-for-usmnt-defender-in-january-sources

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Карен Саркисян все материалы автора

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