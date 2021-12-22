«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Гомесом

«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Джозефом Гомесом, сообщает BBC.

По данным источника, мадридцы планируют купить 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно в 2022 году. В «Реале» считают, что игрока может подтолкнуть к уходу высокая конкуренция в центре обороны красных.

Сообщалось, что наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть Гомеса в своей команде.

Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. В этом сезоне АПЛ защитник провел всего 3 матча.