Хави: «Думаю, это та «Барселона», которую хотят видеть люди. Мы хорошо боролись с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре каталонской команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

«Приятные впечатления, но есть горький привкус, — приводит слова Хави Marca. — Думаю, «Барселона» оставила хорошее впечатление. Чтобы прогрессировать, нужно проявить терпение и придерживаться избранной модели. Жаль, что не удалось одержат победу, но мы на верном пути».

По словам тренера, со скамейки игра смотрелась очень хорошо.

«Мне очень тяжело не выигрывать, честно. Я недоволен, потому что мы должны были победить. Думаю, это та «Барселона», которую хотят видеть люди. Мы хорошо боролись с «Севильей», — сказал он.

После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов. «Севилья» с 38 очками располагается на второй позиции.