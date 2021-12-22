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Хави: «Думаю, это та «Барселона», которую хотят видеть люди. Мы хорошо боролись с «Севильей»

Хави оценил игру «Барселоны» в матче с «Севильей»
21:49
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре каталонской команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

«Приятные впечатления, но есть горький привкус, — приводит слова Хави Marca. — Думаю, «Барселона» оставила хорошее впечатление. Чтобы прогрессировать, нужно проявить терпение и придерживаться избранной модели. Жаль, что не удалось одержат победу, но мы на верном пути».

По словам тренера, со скамейки игра смотрелась очень хорошо.

«Мне очень тяжело не выигрывать, честно. Я недоволен, потому что мы должны были победить. Думаю, это та «Барселона», которую хотят видеть люди. Мы хорошо боролись с «Севильей», — сказал он.

После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов. «Севилья» с 38 очками располагается на второй позиции.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/sevilla-barcelona-directo/2021/12/21/01_0101_20211221_179_178.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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