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«Барселона» намерена офррмить трансфер Кавани в январе

16:49
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«Барселона» сделала нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Контракт Кавани с «МЮ» истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе 34-летний форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.

Напомним, Кавани перешел в «Ман Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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