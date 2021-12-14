«Барселона» намерена офррмить трансфер Кавани в январе

«Барселона» сделала нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Контракт Кавани с «МЮ» истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе 34-летний форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.

Напомним, Кавани перешел в «Ман Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 1 гол.