«Барселона» готова подписать Зюле на правах свободного агента

Защитник «Баварии» Никлас Зюле намерен покинуть клуб после завершения срока контракта. «Барселона» следит за ситуацией и готова летом предложить 26-летнему игроку сборной Германии долгосрочный контракт, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Зюле выступает за «Баварию» с лета 2017 года. В составе мюнхенцев он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, по четыре раза выигрывал бундеслигу и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем Кубка Германии.