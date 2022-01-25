«Севилья» хочет получить за Диего Карлоса 45 миллионов евро
«Севилья» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро
«Севилья» назвала сумму, за которую готова продать защитника Диего Карлоса. Испанский клуб отпустит игрока в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро, сообщает Sky Sports.
Центральный защитник «Севильи» ранее уведомил клуб о желании перейти в январе в «Ньюкасл», который предложил ему 4-летний контракт.
Также 28-летний бразилец подаст письменный запрос на трансфер в английский клуб.
Ранее «Севилья» отказалась продать Карлоса «Ньюкаслу» за 25 миллионов евро.
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|
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|5
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|50
|
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|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
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|36
|
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|
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|34
|
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|
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|
9
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|
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|29
|
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|7
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|
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|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
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20
|Леванте
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38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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