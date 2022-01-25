«Севилья» хочет получить за Диего Карлоса 45 миллионов евро

«Севилья» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро

«Севилья» назвала сумму, за которую готова продать защитника Диего Карлоса. Испанский клуб отпустит игрока в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Центральный защитник «Севильи» ранее уведомил клуб о желании перейти в январе в «Ньюкасл», который предложил ему 4-летний контракт.

Также 28-летний бразилец подаст письменный запрос на трансфер в английский клуб.

Ранее «Севилья» отказалась продать Карлоса «Ньюкаслу» за 25 миллионов евро.