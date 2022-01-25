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Сегодня, 18:56

«Севилья» хочет получить за Диего Карлоса 45 миллионов евро

«Севилья» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро
Иван Шитик
Корреспондент

«Севилья» назвала сумму, за которую готова продать защитника Диего Карлоса. Испанский клуб отпустит игрока в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Центральный защитник «Севильи» ранее уведомил клуб о желании перейти в январе в «Ньюкасл», который предложил ему 4-летний контракт.

Также 28-летний бразилец подаст письменный запрос на трансфер в английский клуб.

Ранее «Севилья» отказалась продать Карлоса «Ньюкаслу» за 25 миллионов евро.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Севилья
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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Гомес Рауль де Томас

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