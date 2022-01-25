Марсьяль прилетел в Испанию для завершения перехода в «Севилью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль станет игроком «Севильи». 26-летний француз 25 января прилетел в Испанию для завершения трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Confirmed. Anthony Martial's now landed in Sevilla to complete his loan move approved by Man Utd. ???? #MUFC #Sevilla@jmolivacope ???pic.twitter.com/QnJqE6ZCQ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022

Марсьяль — воспитанник академии «Лиона», из которого летом 2013 года за пять миллионов евро перешел в «Монако». Спустя два года «МЮ» заплатил за трансфер француза 60 миллионов евро.

На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Марсьяль провел 11 матчей за «Ман Юнайтед», в которых забил один мяч.