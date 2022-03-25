«Вам забили четыре, а ты все равно в сборной». Неймар пошутил над Каземиро из-за поражения «Реала» от «Барселоны»

Неймар пошутил над Каземиро из-за поражения «Реала» от «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пошутил над полузащитником «Реала» Каземиро из-за поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура ла лиги, сообщает Mundo Deportivo 24 марта.

По информации источника, диалог на эту тему между игроками произошел во время командного обеда сборной Бразилии.

«Вам забили четыре, а ты все равно в сборной», — сказал нападающий.

«Теперь мы в сборной, не говори мне об этом!» — ответил полузащитник.

Напомним, что Неймар играет за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Каземиро выступает в «Реале» с 2015 года.