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Куртуа не исключил возвращения в сборную Бельгии: «Дверь не закрыта»

Руслан Минаев
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не исключил, что в будущем может вернуться в сборную Бельгии.

Ранее у голкипера был конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско. Специалист назначил капитаном Ромелу Лукаку, что огорчило Куртуа.

Вратарь отметил, что на данный момент доверие с тренерским штабом нарушено и он не знает, какой найти выход из ситуации. Но добавил, что не исключает возвращения в команду в будущем.

«Мне очень нравится играть за сборную. Чемпионат мира и Евро — лучшее, что есть для футболиста, не считая, может быть, финала Лиги чемпионов. Дверь для меня абсолютно не закрыта. Я просто знаю, что в этом сезоне я должен сосредоточиться на «Реале», — цитирует игрока ESPN.

Ранее 31-летний голкипер объявил, что из-за травмы не сыграет на Евро-2024.

Тибо Куртуа
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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 0 : 1
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Гранада – Севилья
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Барселона – Альмерия
 - : -
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Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
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