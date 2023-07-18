Бамба, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Сельту»
Бывший полузащитник «Лилля» Джонатан Бамба подписал контракт с «Сельтой», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение 27-летнего ивуарийца рассчитано до 2026 года.
Бамба находился в статусе свободного агента — летом у него истек контракт с «Лиллем». В прошедшем сезоне вингер провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Бамба заинтересован ЦСКА. Интерес армейцев подтверждал агент футболиста.
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