«Бетис» объявил о переходе Бельерина

Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Эктор Бельерин продолжит карьеру в «Бетисе».

28-летний испанец подписал контракт до 2028 года. Летом этого года у него истекло соглашение с лиссабонским «Спортингом».

Защитник уже играл за «Бетис» на правах аренды в сезоне-2021/22. Тогда он провел 32 матча за команду, отметившись пятью голевыми передачами.