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Сегодня, 12:10

«Бетис» объявил о переходе Бельерина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Эктор Бельерин продолжит карьеру в «Бетисе».

28-летний испанец подписал контракт до 2028 года. Летом этого года у него истекло соглашение с лиссабонским «Спортингом».

Защитник уже играл за «Бетис» на правах аренды в сезоне-2021/22. Тогда он провел 32 матча за команду, отметившись пятью голевыми передачами.

Эктор Бельерин
Футбол
ФК Бетис
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