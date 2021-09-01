Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб «Уэска». Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа.

«Надеюсь, смогу принести пользу команде и помочь добиться повышения в классе по итогам сезона. Я надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде.

Это новый вызов в моей карьере. И я готов к нему. На сто процентов сконцентрирован на своей цели», — приводит слова футболиста сайт «Уэски».

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском «Беневенто», забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

«Уэска» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.