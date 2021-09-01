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Гайч — о переходе в «Уэску»: «Надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде»

18:58
Адольфо Гайч. Фото ФК «Уэска».
Адольфо Гайч. Фото ФК «Уэска».
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб «Уэска». Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа.

«Надеюсь, смогу принести пользу команде и помочь добиться повышения в классе по итогам сезона. Я надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде.

Это новый вызов в моей карьере. И я готов к нему. На сто процентов сконцентрирован на своей цели», — приводит слова футболиста сайт «Уэски».

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском «Беневенто», забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

«Уэска» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Шитик все материалы автора

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