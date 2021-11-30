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Кроос: «Месси не должен был получать «Золотой мяч». Для меня лучший — Бензема»

Кроос заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч»
12:39
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил недовольство результатами голосования за «Золотой мяч».

«Месси не должен был получать «Золотой мяч», — приводит слова Крооса Voetbal International. — Если уж мы оцениваем футболиста по итогам года, то для меня лучший — Бензема. Нет сомнений, что Лионель — лучший футболист десятилетия вместе с Роналду. Но, по моему мнению, он уступает Криштиану».

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца эта награда стала седьмой в карьере. В 2021 году он выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны», а также стал победителем Кубка Америки в составе национальной команды. Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема занял четвертое место в голосовании.

Дополнительная информация:

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Карен Саркисян все материалы автора

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