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Азар не включен в состав «Реала» на «Мальорку». Его жена родила четвертого ребенка

12:05

«Реал» назвал 19 футболистов, которые готовятся к матчу чемпионата Испании против «Мальорки». В список не включен нападающий Эден Азар. Вероятно, это связано с тем, что его жена на днях родила четвертого ребенка, и футболисту дали пообщаться с семьей.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Милитау, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Каземиру, Федерико Вальверде, Хамес Родрргес, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Брахим Диас, Мариано, Винисиус Жуниор, Родригу.


Матч «Мальорка» — «Реал» состоится сегодня, начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Мальорка» — «Реал»

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