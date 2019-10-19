Азар не включен в состав «Реала» на «Мальорку». Его жена родила четвертого ребенка

«Реал» назвал 19 футболистов, которые готовятся к матчу чемпионата Испании против «Мальорки». В список не включен нападающий Эден Азар. Вероятно, это связано с тем, что его жена на днях родила четвертого ребенка, и футболисту дали пообщаться с семьей.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Милитау, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Каземиру, Федерико Вальверде, Хамес Родрргес, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Брахим Диас, Мариано, Винисиус Жуниор, Родригу.



Матч «Мальорка» — «Реал» состоится сегодня, начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Мальорка» — «Реал»