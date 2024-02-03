Азар: «Мечтал о «Реале», но сейчас думаю, что он мне не подходил»

Бывший игрок сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своем выступлении за «Реал».

«С детства я фанател от Зидана, поэтому я любил и «Реал». «Бернабеу», белая футболка — в этом есть очарование, которого нет у других. «Реал» — особенный клуб. Но, оглядываясь, я думаю, что нет, не подходил. Это немного красующийся клуб, а я не такой. Даже стиль игры мне не подходил, если сравнивать с предыдущими клубами. Но это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не сыграв за «Реал».

Моя история доказывает, что «Реал» масштабнее всего. Там сложно играть. Может, мне стоило больше тренироваться. А еще я получал травмы в неподходящие моменты. Операция, установленная пластина, восстановление. Я вернулся, но мне все равно больно. Поэтому я заставлял себя", — приводит слова Азара L'Equipe.

Азар выступал за «Реал» с 2019 по 2023 год, после чего завершил карьеру. На счету 33-летнего бельгийца 76 матчей за мадридцев, в которых он забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.