Симеоне: «Роналду, Рамос и Касильяс уходят, но «Реал» остается — образцовое управление клубом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил работу руководства «Реала».

«У них замечательный тренер, который очень хорошо управляет командой, у них очень сильный президент, Флорентино руководит и управляет клубом, который является лучшим в мире. Роналду, Рамос, Касильяс уходят, а клуб остается, потому что они образцово управляют клубом», — цитирует Симеоне Marca.

После 22 туров «Реал» с 57 очками лидирует в турнирной таблице испанской ла лиге. «Атлетико» отстает от конкурента на 10 очков и занимает третье место.