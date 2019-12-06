Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» заплатит 30 миллионов евро за полузащитника «Атлетику Паранаэнсе»

12:40
Теги:

«Атлетико» близок к приобретению полузащитника «Атлетику Паранаэнсе» Бруну Гимарайнса. Испанский клуб заплатит за 22-летнего бразильца 30 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Контракт Гимарайнса с «Атлетико» будет рассчитан до 2025 года.

Бразильская команда хотел продлить соглашение с футболистом, но тот отверг этот вариант. В нынешнем сезоне Бруну Гимарайнс провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир