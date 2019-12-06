«Атлетико» заплатит 30 миллионов евро за полузащитника «Атлетику Паранаэнсе»
12:40
«Атлетико» близок к приобретению полузащитника «Атлетику Паранаэнсе» Бруну Гимарайнса. Испанский клуб заплатит за 22-летнего бразильца 30 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Контракт Гимарайнса с «Атлетико» будет рассчитан до 2025 года.
Бразильская команда хотел продлить соглашение с футболистом, но тот отверг этот вариант. В нынешнем сезоне Бруну Гимарайнс провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.
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