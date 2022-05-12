«Атлетико» в 10-й раз подряд сыграет в Лиге чемпионов

«Атлетико» переиграл «Эльче» (2:0) в 36-м туре чемпионата Испании. Мадридская команда гарантировала участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

За 2 тура до конца сезона-2021/22 «Атлетико» занимает 3-е место, имея 67 очков, а у идущего пятым «Бетиса» 61 очко. Таким образом, «матрасники» не опустятся ниже четвертой строчки.

Таким образом, «Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов в десятый раз подряд.

«Помню, когда я впервые разговаривал с руководством клуба, они сказали мне, что для стабильности важно попасть в Лигу чемпионов в следующие 4-5 сезонов. Сейчас мы там в десятый раз», — отметил Симеоне после игры.