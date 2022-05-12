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Сегодня, 01:25

«Атлетико» в 10-й раз подряд сыграет в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» переиграл «Эльче» (2:0) в 36-м туре чемпионата Испании. Мадридская команда гарантировала участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

За 2 тура до конца сезона-2021/22 «Атлетико» занимает 3-е место, имея 67 очков, а у идущего пятым «Бетиса» 61 очко. Таким образом, «матрасники» не опустятся ниже четвертой строчки.

Таким образом, «Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов в десятый раз подряд.

«Помню, когда я впервые разговаривал с руководством клуба, они сказали мне, что для стабильности важно попасть в Лигу чемпионов в следующие 4-5 сезонов. Сейчас мы там в десятый раз», — отметил Симеоне после игры.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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Ла лига, 36-й тур: «Реал» сыграет с «Леванте», «Барселона» победила «Сельту»
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 3 : 1
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 2 : 1
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 1 : 1
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 0 : 0
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 0 : 2
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 16
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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