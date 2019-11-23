«Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой»

«Атлетико» в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 1:1.

На гол Ренана Лоди гости ответили точным ударом Хермана Санчеса.

Мадридцы с 25 очками занимают третье место в турнирной таблице, «Гранада» имеет на 4 очка меньше и идет на шестой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

14-й тур

«Гранада» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)

Голы: Лоди, 60 (0:1). Санчес, 67 (1:1).

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес (Мартинес, 71), Монторо, Гоналон, Азиз (Фернандес, 62), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 65).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Эррера, Льоренте (Жоау Феликс, 75), Мората, Корреа (Лемар, 55), Витоло (Поведа, 83).

Предупреждения: Корреа, 28. Сольдадо, 31. Фелипе, 39. Монторо, 43. Пуэртас, 54. Гоналон, 63. Льоренте, 66.

Судья: Медье Хименес (Испания).

23 ноября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».