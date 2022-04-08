«Атлетико» предлагает Камаре зарплату в 4,5 миллиона евро в год

«Атлетико» сделает предложение полузащитнику «Марселя» Бубакару Камара.

Как сообщает MundoDeportivo, мадридский клуб готов платить футболисту 4,5 миллиона евро в год.

Ранее французский полузащитник отклонил предложение о продлении контракта от «Марселя».

Соглашение 22-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Камара сыграл 38 матчей во всех турнирах и забил один гол.