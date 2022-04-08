«Севилья» готова продать полузащитника Окампоса за 80 миллионов евро

«Вест Хэм» обратил внимание на полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса. Испанский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 80 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что у Окампоса, контракт которого заканчивается через два года, в соглашении прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро. Однако футболист намерен переподписать договор и, в таком случае, сумма выкупа возрастет до 80 миллионов.

В этом сезоне футболист провел в испанской ла лиге 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.