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«Атлетико» продлил контракт с полузащитником Льоренте до 2027 года

22:16
Маркос Льоренте. Фото Instagram
Маркос Льоренте. Фото Instagram
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«Атлетико» продлил контракт с полузащитником Маркосом Льоренте. Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.

26-летний испанец перешел в «Атлетико» из другого мадридского клуба — «Реала» — в 2019 году.

В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голо и сделал 11 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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