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«Атлетико» подал апелляцию на штраф за кричалки болельщиков в адрес Гризманна

10:20
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«Атлетико» был оштрафован на 12 тысяч евро за кричалки болельщиков мадридского клуба в адрес своего бывшего форварда Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1). Было отчетливо слышно скандирование: «Гризманн, умри!»

Однако мадридский клуб не согласен с таким решением ла лиги, сообщает Marca. «Атлетико» подал апелляцию. Ла лига должна рассмотреть этот протест в ближайшее время.

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