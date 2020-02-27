«Атлетико» подал апелляцию на штраф за кричалки болельщиков в адрес Гризманна
10:20
«Атлетико» был оштрафован на 12 тысяч евро за кричалки болельщиков мадридского клуба в адрес своего бывшего форварда Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1). Было отчетливо слышно скандирование: «Гризманн, умри!»
Однако мадридский клуб не согласен с таким решением ла лиги, сообщает Marca. «Атлетико» подал апелляцию. Ла лига должна рассмотреть этот протест в ближайшее время.
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