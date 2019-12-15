«Атлетико» победил «Осасуну» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Атлетико» в домашнем мате 17-го тура чемпионата Испании победил «Осасуну» — 2:0. Отличились Альваро Мората и Сауль Ньигес. Мадридцы набрали 29 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Гости (23) — 10-е.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Атлетико» — «Осасуна» — 2:0 (0:0)

Голы: Мората, 67 (1:0). Сауль, 75 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Санчес (Э.Эррера, 63), Коке, Сауль, Партей, Мората, Лемар (Корреа, 54), Жоау Феликс (Эрмосо, 82).

«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Дав.Гарсия, Мерида (Иньиго Перес, 79), Ойер (Лопес, 73), Брашанац, Торрес (Ибаньес, 73), Р.Гарсия, Авила.

Предупреждения: Санчес, 26. С.Эррера, 53.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

14 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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