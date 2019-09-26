«Атлетико» оспорит удаление Мораты. Клуб рассчитывает на футболиста в матче с «Реалом»

«Атлетико» подал апелляцию на удаление форварда Альваро Мораты в матче 6-го тура ла лиги с «Мальоркой» (2:0), cообщает AS.

В случае ее удовлетворения 26-летний испанец сможет сыграть в матче 7-го тура ла лиги против «Реала», который состоится 25 сентября. Мората был удален за столкновение с игроками соперника.

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