«Атлетико» обыграл «Атлетик» и догнал «Барселону» в таблице

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 2:0. У хозяев голами отметились полузащитники Сауль и форвард Альваро Мората. Команда из Бильбао осталась на 9-й позиции, в то время как «Атлетико» с 19 очками делит 1-2 места с «Барселоной».

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Атлетико» — «Атлетик» — 2:0 (1:0)

Голы: Сауль, 28 (1:0). Мората, 64 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Диегу Коста, 66), Корреа (Эррера, 67), Лемар (Витоло, 77).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Рауль Гарсия, Лопес, Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 67), Кордоба (Ибаи Гомес, 56).

Предупреждения: Сауль, 42. Корреа, 44. Рауль Гарсия, 72. Симон, 83.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

26 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано»