«Атлетико» надеется летом подписать защитника «Браги» Карму

«Атлетико» является лидером в борьбе за подписание защитника «Браги» Давида Карму, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, в зимнее трансферное окно 22-летний футболист был близок к переходу в «Ливерпуль».

Контракт защитника с «Брагой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Карму сыграл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.