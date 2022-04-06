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Сегодня, 18:02

«Атлетико» надеется летом подписать защитника «Браги» Карму

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» является лидером в борьбе за подписание защитника «Браги» Давида Карму, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, в зимнее трансферное окно 22-летний футболист был близок к переходу в «Ливерпуль».

Контракт защитника с «Брагой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Карму сыграл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.teamtalk.com/news/david-carmo-atletico-madrid-transfer-liverpool-16m-offer-exclusive
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